Организаторы Уимблдона отстранили всех россиян и белорусов

Организаторы Wimbledon на своем официальном сайте огласили позицию по поводу участия россииян и белорусов на травяном Шлеме – никто из стран-агрессоров допущен не будет.

Оргкомитет выразил сожаление и поддержку украинскому народу, а также заявил, что не видит возможным то, чтобы путинский режим мог получить какую-то выгоду от участия спортсменов рф или беларуси.

Но Wimbledon готов и обернуть все вспять, если до июня ситуация изменится в лучшую сторону.