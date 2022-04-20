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Организаторы Уимблдона отстранили всех россиян и белорусов
Но организаторы готовы повернуть все вспять
Организаторы Wimbledon на своем официальном сайте огласили позицию по поводу участия россииян и белорусов на травяном Шлеме – никто из стран-агрессоров допущен не будет.
Оргкомитет выразил сожаление и поддержку украинскому народу, а также заявил, что не видит возможным то, чтобы путинский режим мог получить какую-то выгоду от участия спортсменов рф или беларуси.
Но Wimbledon готов и обернуть все вспять, если до июня ситуация изменится в лучшую сторону.
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Источник:XSport.ua
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