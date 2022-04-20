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Радукану легко справилась с оппоненткой и пробилась во второй круг турнира в Штутгарте

Теннис
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Эмма не испытала проблем

Радукану легко справилась с оппоненткой и пробилась во второй круг турнира в Штутгарте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионка US Open – 2021, 12-я ракетка мира британка Эмма Радукану успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Радукану (8) обыграла представительницу Австралии Сторм Сэндерс (Q).

Эмма Радукану - Сторм Сэндерс 6:1, 6:2

Встреча продлилась 1 час 7 минут. Радукану четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Сэндерс — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного созданного.

Во втором раунде Радукану сразится с Тамарой Корпач (LL) из Германии.

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В статье: Эмма Радукану
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