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В АТР осудили решение организаторов Уимблдона

Теннис
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Организация продолжает зарабатывать деньги на крови

В АТР осудили решение организаторов Уимблдона

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В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировали на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

"Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP", — говорится в заявлении.

При этом в заявлении подчёркивается, что россияне и белорусы по-прежнему могут участвовать в турнирах ATP в нейтральном статусе.

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В статье: WTA
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