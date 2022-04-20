WTA осудили решение организаторов Уимблдона за отстранение россиян и белорусов

В WTA отреагировали на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

"Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением LTA и AELTC о запрете отдельным спортсменам из россии и беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на траве в Великобритании.

Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию из-за того, откуда они или из-за решений, принятых правительствами их стран", — говорится в заявлении WTA.