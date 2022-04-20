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WTA осудили решение организаторов Уимблдона за отстранение россиян и белорусов
В организации поддерживают рашистов
В WTA отреагировали на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
"Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением LTA и AELTC о запрете отдельным спортсменам из россии и беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на траве в Великобритании.
Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию из-за того, откуда они или из-за решений, принятых правительствами их стран", — говорится в заявлении WTA.
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