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WTA осудили решение организаторов Уимблдона за отстранение россиян и белорусов

Теннис
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В организации поддерживают рашистов

WTA осудили решение организаторов Уимблдона за отстранение россиян и белорусов

Новина українською

В WTA отреагировали на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

"Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением LTA и AELTC о запрете отдельным спортсменам из россии и беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на траве в Великобритании.

Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию из-за того, откуда они или из-за решений, принятых правительствами их стран", — говорится в заявлении WTA.

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В статье: WTA
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