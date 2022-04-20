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Леся Цуренко с победы стартовала на соревнованиях в Штутгарте

Теннис
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Она просто уничтожила свою оппонентку

Леся Цуренко с победы стартовала на соревнованиях в Штутгарте

Новина українською

Леся Цуренко одержала победу на старте основной сетки соревнований в Турции.

Первый круг
Леся Цуренко (Украина, Q) - Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:0, 6:2

В этом матче Цуренко сделала семь брейков и проиграла два гейма на своей подаче. Это первая победа украинки в основной сетке турнира WTA с октября прошлого года, когда она дошла до второго круга в Линце.

За выход в четвертьфинал Леся будет бороться с шестой сеяной на турнире австралийкой Айлой Томлянович.

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В статье: Леся Цуренко
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