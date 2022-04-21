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Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс вложили 20 миллионов фунтов стерлингов в проект по покупке Челси
Спортсмены инвестировали в одну из компаний
Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик Льюис Хэмилтон и победительница 23 турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс суммарно инвестировали £ 20 млн (€ 24,2 млн) в компанию, которую возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон. Отмечается, что Хэмилтон и Уильямс вложили по £ 10 млн (€ 12,1 млн).
20 марта стало известно, что консорциум во главе с Бротоном объединился с президентом World Athletics Себастьяном Коу и отправил предложение о покупке "Челси".
Бротон пообещал, что болельщики "аристократов" станут активно участвовать в решении вопросов, связанных с будущим клуба.
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