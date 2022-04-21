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Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Белграде

Теннис
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Серб имеет все шансы на победу

Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Белграде

фото - flashscore.com.ua

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал грунтового турнира в Белграде (Сербия). В 1/4 финала он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича.

Новак Джокович - Миомира Кецманович 4:6, 6:3, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Джокович выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Кецманович, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Карен Хачанов — Тьяго Монтейро.

Напомним, что Организаторы Уимблдона отстранили всех россиян и белорусов

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В статье: Новак Джокович
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