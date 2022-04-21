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Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Белграде
Серб имеет все шансы на победу
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в полуфинал грунтового турнира в Белграде (Сербия). В 1/4 финала он обыграл соотечественника Миомира Кецмановича.
Новак Джокович - Миомира Кецманович 4:6, 6:3, 6:3
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Джокович выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Кецманович, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Карен Хачанов — Тьяго Монтейро.
Напомним, что Организаторы Уимблдона отстранили всех россиян и белорусов
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