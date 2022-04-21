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Людмила Киченок в 1/4 финала выбыла с парного турнира в Штутгарте

Теннис
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Все решилось на тай-брейке

Людмила Киченок в 1/4 финала выбыла с парного турнира в Штутгарте

Фото:БТУ

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок выбыла из парного разряда грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В дуэте со Сторм Сандерс наша теннисистка не смогла обыграть тандем Кристина Букша/Тамара Зиданшек (Испания/Словения).

Матч длился 1 час и 22 минуты, за это время украино-словенская пара совершила 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейков.

Штутгарт. 1/4 финала
Людмила Киченок / Сторм Сандерс – Кристина Букша / Тамара Зиданшек – 3:6, 6:3, 10-12

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В статье: Людмила Киченок
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