Маррей: Невероятно, насколько в теннисе у людей короткая память

Двукратный чемпион "Мастерса" в Мадриде Энди Маррей ответил на критику распределения wild card на турнир в нынешнем сезоне.

"Невероятно, насколько в теннисе у людей короткая память. Был бы более чем рад сыграть в квалификации и, скорее всего, сыграю в ней в Риме. Но если турнир приглашает меня сыграть в основной сетке, думаете, я должен отказаться и сыграть в квалификации?

Любой турнир имеет право давать wild card по своему желанию. Но то, что я британец, не должно делать меня "более достойным" приглашения на Уимблдон, чем любой другой игрок. Разве Хольгер Руне заслуживает приглашения меньше, чем испанский теннисист?

Многие игроки - выходцы из стран, в которых не проходят крупные турниры. Не кажется ли нечестным, что эти теннисисты не получают wild card?, - написал Маррей в твиттере.