Италия требует, чтобы турнир ATP и WTA в Риме прошел без россиян и белорусов

Турнир ATP и WTA в Риме по примеру "Уимблдона" может пройти без участия россиян и белорусов.

Как сообщает Corriere della Sera, власти Италии оказывают давление на организаторов, чтобы не допустить к турниру рашистов. Президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго также поддерживает отстранение игроков из россии и беларуси.

Auch das Masters-Turnier in Rom soll ohne russische und belarussische Tennisprofis stattfinden - wie in Wimbledon. Die italienische Regierung mache Druck auf die Organisatoren, berichtet "Corriere della Sera". Auch der Präsident des Olympischen Komitees, Malago, befürworte das. — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) April 22, 2022