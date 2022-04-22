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Италия требует, чтобы турнир ATP и WTA в Риме прошел без россиян и белорусов
Власти Италии требуют, чтобы турнир в Риме не допускал игроков из россии и беларуси, как это сделал "Уимблдон"
Турнир ATP и WTA в Риме по примеру "Уимблдона" может пройти без участия россиян и белорусов.
Как сообщает Corriere della Sera, власти Италии оказывают давление на организаторов, чтобы не допустить к турниру рашистов. Президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго также поддерживает отстранение игроков из россии и беларуси.
Auch das Masters-Turnier in Rom soll ohne russische und belarussische Tennisprofis stattfinden - wie in Wimbledon. Die italienische Regierung mache Druck auf die Organisatoren, berichtet "Corriere della Sera". Auch der Präsident des Olympischen Komitees, Malago, befürworte das.— Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) April 22, 2022
Напомним, ранее
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