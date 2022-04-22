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Италия требует, чтобы турнир ATP и WTA в Риме прошел без россиян и белорусов

Теннис
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Власти Италии требуют, чтобы турнир в Риме не допускал игроков из россии и беларуси, как это сделал "Уимблдон"

Италия требует, чтобы турнир ATP и WTA в Риме прошел без россиян и белорусов

Новина українською

Турнир ATP и WTA в Риме по примеру "Уимблдона" может пройти без участия россиян и белорусов.

Как сообщает Corriere della Sera, власти Италии оказывают давление на организаторов, чтобы не допустить к турниру рашистов. Президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго также поддерживает отстранение игроков из россии и беларуси.

Напомним, ранее ATP и WTA осудили недопуск россиян и белорусов до "Уимблдона" и других британских турниров.

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В статье: теннис
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