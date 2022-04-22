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Джокович: Я ребенок войны, но не могу поддержать решение Уимблдона

Теннис
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Джокович: Я ребенок войны, но не могу поддержать решение Уимблдона

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался против отстранения россиян и белорусов от "Уимблдона".

"Я всегда первым осужу войну. Я ребенок войны и знаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999-м, что всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн.

Однако я не могу поддержать решение "Уимблдона". Спортсмены не виноваты. А когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается", - сказал Джокович.

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В статье: Новак Джокович
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