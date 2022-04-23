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Свитолина показала, как начинаются для нее выходные. Фото
У каждого по разному
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором показала, как начинаются ее выходные.
Напомним, что ранее UA-Футбол
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