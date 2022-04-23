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ATP. Джокович в третий раз в карьере вышел в финал турнира в Белграде

Теннис
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Другой финалист – россиянин Андрей Рублев

ATP. Джокович в третий раз в карьере вышел в финал турнира в Белграде

Фото: The Denver Channel

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Белград (ATP), сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Кареном Хачановым и вышел в финал турнира. В другом полуфинальном матче россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Для Джоковича это лишь третий выход в финал турнира в Белграде в карьере. Предыдущие случались более 10 лет назад – в 2009 и 2011 годах. Серб победил на обоих.

Открытые корты, грунт.

Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия)

4:6|6:1|6:2

Андрей Рублев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия)

6:2|6:2

Призовые турнира составляют 534 555 евро.

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В статье: Новак Джокович теннис Андрей Рублев
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