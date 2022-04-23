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ATP. Джокович в третий раз в карьере вышел в финал турнира в Белграде
Другой финалист – россиянин Андрей Рублев
Фото: The Denver Channel
Белград (ATP), сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Кареном Хачановым и вышел в финал турнира. В другом полуфинальном матче россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини.
Для Джоковича это лишь третий выход в финал турнира в Белграде в карьере. Предыдущие случались более 10 лет назад – в 2009 и 2011 годах. Серб победил на обоих.
Открытые корты, грунт.
Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия)
4:6|6:1|6:2
Андрей Рублев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия)
6:2|6:2
Призовые турнира составляют 534 555 евро.
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