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WTA. Первая ракетка мира Ига Швёнтек снова вышла в финал турнира
Также в финале в Штутгарте сыграет Арина Соболенко
Фото: WTA
Штутгарт (WTA), первая ракетка мира, полячка Ига Швёнтек вышла в четвертый подряд в 2022 году финал турнира WTA, обыграв Людмилу Самсонову. Во всех трех предыдущих финала этого года Швёнтек победила.
Второй финалисткой стала беларуская теннисистка Арина Соболенко, она прошла испанку Паулу Бадосу. Ранее Соболенко играла с Швёнтек лишь дважды – обе победили по разу.
Крытые корты, грунт.
Ига Швёнтек (Польша) – Людмила Самсонова (Россия)
6:7|6:4|7:5
Арина Соболенко (Беларусь) – Паула Бадоса (Испания)
7:6|6:4
Призовые турнира составляют 611 210 евро.
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