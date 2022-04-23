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ITF. Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира
Это уже шестой финал турнира ITF в карьере Эрика. Четыре из них он выиграл
Фото: twitter Eric Vanshelboim
Шымкент (ITF), украинский теннисист Эрик Ваншельбойм вышел в финал турнира в Казахстане, обыграв в полуфинале россиянина Яна Бондаревского. Для Эрика это будет уже шестой финал в профессиональной карьере, четыре из предыдущих пяти он выиграл.
В финальном матче Ваншельбойм сыграет против другого россиянина - Ивана Гахова. Украинец является 554 ракеткой мира, россиянин Гахов – 412.
Открытые корты, грунт.
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Ян Бондаревский (Россия)
6:3|6:1
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