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ITF. Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира

Теннис
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Это уже шестой финал турнира ITF в карьере Эрика. Четыре из них он выиграл

ITF. Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира

Фото: twitter Eric Vanshelboim

UA-Футбол
Новина українською

Шымкент (ITF), украинский теннисист Эрик Ваншельбойм вышел в финал турнира в Казахстане, обыграв в полуфинале россиянина Яна Бондаревского. Для Эрика это будет уже шестой финал в профессиональной карьере, четыре из предыдущих пяти он выиграл.

В финальном матче Ваншельбойм сыграет против другого россиянина - Ивана Гахова. Украинец является 554 ракеткой мира, россиянин Гахов – 412.

Открытые корты, грунт.

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Ян Бондаревский (Россия)

6:3|6:1

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В статье: теннис Эрик Ваншельбойм
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