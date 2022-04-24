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WTA. Ига Швёнтек выиграла четвертый титул подряд
Абсолютное доминирование
Фото: ABS-CBN News
Штутгарт (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла в финале турнира Арину Соболенко из Беларуси и завоевала четвертый титул подряд. Также это уже 23 выигранный матч для польки подряд.
Всего за карьеру Швёнтек победила в семи финалах. В последний раз она потерпела поражение еще в феврале, более двух месяцев назад. Это был лишь третий матч между Швёнтек и Соболенко: в первом, в ноябре прошлого года, победила Арина, последующие два матча, оба в 2022 году, выиграла Ига.
Крытые корты, грунт.
Ига Швёнтек (Польша) – Арина Соболенко (Беларусь)
6:2|6:2
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