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WTA. Ига Швёнтек выиграла четвертый титул подряд

Теннис
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Абсолютное доминирование

WTA. Ига Швёнтек выиграла четвертый титул подряд

Фото: ABS-CBN News

UA-Футбол
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Штутгарт (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла в финале турнира Арину Соболенко из Беларуси и завоевала четвертый титул подряд. Также это уже 23 выигранный матч для польки подряд.

Всего за карьеру Швёнтек победила в семи финалах. В последний раз она потерпела поражение еще в феврале, более двух месяцев назад. Это был лишь третий матч между Швёнтек и Соболенко: в первом, в ноябре прошлого года, победила Арина, последующие два матча, оба в 2022 году, выиграла Ига.

Крытые корты, грунт.

Ига Швёнтек (Польша) – Арина Соболенко (Беларусь)

6:2|6:2

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В статье: теннис Арина Соболенко Ига Швёнтек
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