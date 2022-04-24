ATP. Новак Джокович впервые в карьере проиграл на турнире в Белграде

Белград (ATP), сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в финале турнира от россиянина Андрея Рублева. Это первое поражение Джоковича в решающем матче турнира в Белграде за карьеру, предыдущие два финала он выиграл.

Новак является первой ракеткой мира, Рублев – восьмой. Для россиянина этот титул третий в сезоне и 11 в карьере.

Андрей Рублев (Россия) – Новак Джокович (Сербия)

6:2|7:6|6:0