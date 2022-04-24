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ATP. Новак Джокович впервые в карьере проиграл на турнире в Белграде

Теннис
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Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира

ATP. Новак Джокович впервые в карьере проиграл на турнире в Белграде

Фото: HBVL

UA-Футбол
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Белград (ATP), сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в финале турнира от россиянина Андрея Рублева. Это первое поражение Джоковича в решающем матче турнира в Белграде за карьеру, предыдущие два финала он выиграл.

Новак является первой ракеткой мира, Рублев – восьмой. Для россиянина этот титул третий в сезоне и 11 в карьере.

Андрей Рублев (Россия) – Новак Джокович (Сербия)

6:2|7:6|6:0

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В статье: Новак Джокович теннис Андрей Рублев
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