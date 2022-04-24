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ATP. Новак Джокович впервые в карьере проиграл на турнире в Белграде
Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира
Фото: HBVL
Белград (ATP), сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в финале турнира от россиянина Андрея Рублева. Это первое поражение Джоковича в решающем матче турнира в Белграде за карьеру, предыдущие два финала он выиграл.
Новак является первой ракеткой мира, Рублев – восьмой. Для россиянина этот титул третий в сезоне и 11 в карьере.
Андрей Рублев (Россия) – Новак Джокович (Сербия)
6:2|7:6|6:0
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