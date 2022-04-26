Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Мадриде

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что примет участие в турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.

"Несмотря на то, что этап подготовки прошёл нелегко, я хочу начать играть именно дома, так как возможностей сделать это у меня мало. Постараюсь выступить наилучшим образом. До встречи в Мадриде!" — написал Надаль в своих социальных сетях.

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге.