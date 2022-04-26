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Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Мадриде

Теннис
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Испанец восстановился и готов сыграть

Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что примет участие в турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.

"Несмотря на то, что этап подготовки прошёл нелегко, я хочу начать играть именно дома, так как возможностей сделать это у меня мало. Постараюсь выступить наилучшим образом. До встречи в Мадриде!" — написал Надаль в своих социальных сетях.

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге.

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В статье: Рафаэль Надаль
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