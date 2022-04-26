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Швеции, Норвегии, Исландия и Финляндия поддержали решение отстранить россиян и белорусов
Правильное решение
Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали решение запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 из-за вторжения россии в Украину.
"Мы поддерживаем позицию, которую заняли LTA и AELTC в отношении российских и белорусских игроков, участвующих в соревнованиях в Великобритании. В эти исключительных обстоятельствах теннис должен сделать всё возможное, чтобы поддержать народ Украины в связи с действиями России и Беларуси", — говорится в заявлении.
LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.
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