Швеции, Норвегии, Исландия и Финляндия поддержали решение отстранить россиян и белорусов

Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали решение запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 из-за вторжения россии в Украину.

"Мы поддерживаем позицию, которую заняли LTA и AELTC в отношении российских и белорусских игроков, участвующих в соревнованиях в Великобритании. В эти исключительных обстоятельствах теннис должен сделать всё возможное, чтобы поддержать народ Украины в связи с действиями России и Беларуси", — говорится в заявлении.

LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.