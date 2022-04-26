Федерация тенниса Норвегии призвала ATP, WTA и ITF последовать примеру Уимблдона

Федерация тенниса Норвегии выпустила заявление в связи с решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

"LTA приняла смелое решение, запретив всем российским и белорусским игрокам играть на Уимблдоне и других травяных турнирах в Великобритании. Федерация тенниса Норвегии поддерживает это решение и надеется, что ATP, WTA, ITF и TE последуют примеру LTA.

Накладывать санкции на отдельных спортсменов – трудное решение. Тем не менее, последствия от этого не могут сравниться с тем, что переживает народ Украины день за днём", — говорится в заявлении.