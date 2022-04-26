Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация тенниса Норвегии призвала ATP, WTA и ITF последовать примеру Уимблдона
Осталось дождаться решения
Фото: sport.ru
Федерация тенниса Норвегии выпустила заявление в связи с решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
"LTA приняла смелое решение, запретив всем российским и белорусским игрокам играть на Уимблдоне и других травяных турнирах в Великобритании. Федерация тенниса Норвегии поддерживает это решение и надеется, что ATP, WTA, ITF и TE последуют примеру LTA.
Накладывать санкции на отдельных спортсменов – трудное решение. Тем не менее, последствия от этого не могут сравниться с тем, что переживает народ Украины день за днём", — говорится в заявлении.
Популярное сейчас
- Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона
- Беспощадный русский мир. Жуткое ВИДЕО из района Харькова, по которому бьют россияне
- Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР
- Завацкая: Когда кто-то с российским паспортом говорит мне, как трудно быть россиянином, я просто схожу с ума
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Новости по теме
- 10:40 Украинские Уимблдон запретит участие в турнире российским и белорусским теннисистам
- 11:05 Украинские Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках"
- 14:35 Украинские "Не стоит их сравнивать с путиным". Луческу - о том, почему не поддержал изоляцию спортсменов из рф