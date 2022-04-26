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Даяна Ястремская вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Теннис
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Украинка разыгралась во втором сете

Даяна Ястремская вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даяна Ястремская в трехсетовом матче переиграла американскую теннисистку Мэдисон Бренгл.

Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 2:6, 6:2, 6:4

Благодаря этой победе украинка вышла в финал квалификации турнира WTA1000 в Мадриде.

Матч продлился около 2 часов. За это время Ястремская реализовала пять брейкпоинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.

В финале квалификации Ястремская сыграет против француженки Армони Тан (№107 WTA)

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В статье: Даяна Ястремская
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