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Даяна Ястремская вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
Украинка разыгралась во втором сете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская в трехсетовом матче переиграла американскую теннисистку Мэдисон Бренгл.
Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 2:6, 6:2, 6:4
Благодаря этой победе украинка вышла в финал квалификации турнира WTA1000 в Мадриде.
Матч продлился около 2 часов. За это время Ястремская реализовала пять брейкпоинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.
В финале квалификации Ястремская сыграет против француженки Армони Тан (№107 WTA)
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