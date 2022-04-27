Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Загребе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF W60 в Хорватии.

Загреб. Хорватия. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Паула Ормаэчеа (Аргентина, 4) 6:1, 6:0

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. За это время Завацкая выиграла семь геймов на подаче аргентинки и проиграла один на своей.

В четвертьфинале соперницей Катарины станет победительница матча между шестой сеяной гречанкой Деспиной Папамихаил и местной обладательницей wild card Петрой Марчинко.