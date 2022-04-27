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Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Загребе
Это первый четвертьфинал украинки
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF W60 в Хорватии.
Загреб. Хорватия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Паула Ормаэчеа (Аргентина, 4) 6:1, 6:0
Теннисистки провели на корте чуть больше часа. За это время Завацкая выиграла семь геймов на подаче аргентинки и проиграла один на своей.
В четвертьфинале соперницей Катарины станет победительница матча между шестой сеяной гречанкой Деспиной Папамихаил и местной обладательницей wild card Петрой Марчинко.
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