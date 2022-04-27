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Эмма Радукану ведет переговоры с бывшим тренером Джоковича
Теннисистка нацелена на титулы
Getty Images/Global Images Ukraine
19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану начала вести переговоры о том, чтобы её тренером стал известный специалист Риккардо Пьятти, ранее сотрудничавший, в частности, с 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", сербом Новаком Джоковичем. Об этом пишет The Times.
Сообщается, что Радукану надеется заключить соглашение с Пьятти до начала "Ролан Гаррос", который стартует 22 мая.
Ранее Эмма Радукану в третий раз за год рассталась с тренером.
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