Эмма Радукану ведет переговоры с бывшим тренером Джоковича

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану начала вести переговоры о том, чтобы её тренером стал известный специалист Риккардо Пьятти, ранее сотрудничавший, в частности, с 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", сербом Новаком Джоковичем. Об этом пишет The Times.

Сообщается, что Радукану надеется заключить соглашение с Пьятти до начала "Ролан Гаррос", который стартует 22 мая.

Ранее Эмма Радукану в третий раз за год рассталась с тренером.