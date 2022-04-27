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Даяна Ястремская узнала соперницу на турнире в Мадриде
Ранее теннисистки уже играли между собой
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) узнала соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
Украинка встретится с Грет Миннен, которая занимает 79-е место в рейтинге WTA . Напомним, что Миннен попала в основу как лаки-лузер.
Раньше Ястремская и Миннен играли один раз, тогда победу одержала бельгийка.
Qualifiers/LL placed:— WTA Insider (@WTA_insider) April 27, 2022
[17] Fernandez-PETKOVIC
DODIN-[16] Rybakina
BONDAR-Kasatkina
POTAPOVA-Osaka
Fruhvirtova-KANEPI
[5] Pliskova-BOUZKOVA
YASTREMSKA-MINNEN
ALEXANDROVA-[10] Ostapenko
HADDAD MAIA-Zidansek
MARTIC-Samsonova
Cornet-GRACHEVA
BEGU-[11] Bencic
[14] Gauff-Schmiedlova pic.twitter.com/YN1G6HJ8M5
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