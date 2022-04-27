Даяна Ястремская узнала соперницу на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) узнала соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинка встретится с Грет Миннен, которая занимает 79-е место в рейтинге WTA . Напомним, что Миннен попала в основу как лаки-лузер.

Раньше Ястремская и Миннен играли один раз, тогда победу одержала бельгийка.