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Даяна Ястремская узнала соперницу на турнире в Мадриде

Теннис
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Ранее теннисистки уже играли между собой

Даяна Ястремская узнала соперницу на турнире в Мадриде

Фото: NBC Sports

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) узнала соперницу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинка встретится с Грет Миннен, которая занимает 79-е место в рейтинге WTA . Напомним, что Миннен попала в основу как лаки-лузер.

Раньше Ястремская и Миннен играли один раз, тогда победу одержала бельгийка.

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В статье: Даяна Ястремская
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