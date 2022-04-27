Ролан Гаррос игнорирует позицию Уимблдона

Организаторы "Ролан Гаррос" хотят допустить до соревнований 2022 года российских и белорусских теннисистов, несмотря на решение Уимблдона. Об этом пишет RMC Sport со ссылкой на собственный источник.

Открытый чемпионат Франции продолжает придерживаться своей позиции: россияне и белорусы будут допущены к турниру в нейтральном статусе.

Напомним, что турнир "Большого шлема" на грунте пройдёт с 22 мая по 6 июня.