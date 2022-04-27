Организаторы Уимблдона ответили Новаку Джоковичу

Иан Хьюитт, президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), отреагировал на критику решения отстранить российских и белорусских игроков от Уимблдона-2022 от Новака Джоковича.

Действующий чемпион Уимблдона Джокович несколько раз осудил решение AELTC и LTA. "В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности", — сказал в одном из заявлений Новак.

"Конечно, мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным именно для Уимблдона, мы будем продолжать коммуницировать на эту тему", — приводит слова Хьюитта Daily Express.