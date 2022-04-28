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Энди Маррей потерял комплект своих ракеток

Теннис
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Совсем скоро стартует Мастерс в Мадриде

Энди Маррей потерял комплект своих ракеток

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей потерял полный комплект собственных ракеток перед началом грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания). Инцидент произошёл во время перелёта.

"Куда нужно звонить или писать насчёт утерянного багажа? Мне нужно вернуть свои ракетки", — обратился Маррей к испанской авиакомпании Iberia у себя в "твиттере". Британец дополнил свой вопрос смеющимся эмодзи.

Пресс-служба авиалиний уже ответила на запрос Маррея и пообещала решить вопрос в личной переписке.

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В статье: Энди Маррей
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