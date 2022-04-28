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Даяна Ястремская успешно преодолела первый раунд Мастерса в Мадриде

Теннис
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Соперница отказалась от продолжения матча

Даяна Ястремская успешно преодолела первый раунд Мастерса в Мадриде

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в следующий круг грунтового турнира WTA 1000, который проходит в Мадриде.

На старты соревнований наша соотечественница справилась с представительницей Бельгии, которая находится в рейтинге WTA на 13 строчек выше и занимает 79 позицию. Соперница так и не смогла сыграть матч и снялась во время второго сета.

Мадрид. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 0:2 (отказ)

В следующем раунде Ястремская сыграет против Каролины Плишковой (№7 WTA) или Марии Боузковой (№77 WTA).

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В статье: Даяна Ястремская Грет Миннен
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