Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Мадрид для участия в турнире серии "Мастерс".

"Добро пожаловать домой! Рады снова видеть тебя, Рафаэль Надаль!" — подписано фото в соцсетях "Мастерса" в Мадриде.

Турнир серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) пройдёт с 1 по 8 мая.

На данный момент Надаль занимает четвёртое место в рейтинге АТР. В 2022 году он выиграл Australian Open, а также турниры в Мельбурне и Акапулько.