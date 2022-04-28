Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль прибыл в Мадрид
Теннисист готовится к турниру, который стартует 1 мая
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Мадрид для участия в турнире серии "Мастерс".
"Добро пожаловать домой! Рады снова видеть тебя, Рафаэль Надаль!" — подписано фото в соцсетях "Мастерса" в Мадриде.
Турнир серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) пройдёт с 1 по 8 мая.
На данный момент Надаль занимает четвёртое место в рейтинге АТР. В 2022 году он выиграл Australian Open, а также турниры в Мельбурне и Акапулько.
The GOAT is here ????@RafaelNadal | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/aAWHBE2X8D— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2022
Популярное сейчас
- СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением
- Мэр Херсона: Оккупанты не готовятся к референдуму – делать еще одну квазиреспублику нет смысла
- Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области
- Эшли Барти рассказала, почему решила завершить карьеру
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО