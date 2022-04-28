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Надаль прибыл в Мадрид

Теннис
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Теннисист готовится к турниру, который стартует 1 мая

Надаль прибыл в Мадрид

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Мадрид для участия в турнире серии "Мастерс".

"Добро пожаловать домой! Рады снова видеть тебя, Рафаэль Надаль!" — подписано фото в соцсетях "Мастерса" в Мадриде.

Турнир серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) пройдёт с 1 по 8 мая.

На данный момент Надаль занимает четвёртое место в рейтинге АТР. В 2022 году он выиграл Australian Open, а также турниры в Мельбурне и Акапулько.

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В статье: Рафаэль Надаль
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