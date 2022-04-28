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Сачко пробился в полуфинал парного турнира в Чехии
Украинец не испытал проблем
Украинский теннисист Виталий Сачко в парном турнире, проходящем в Чехии с Петром Матушевским из Польши вышел в полуфинал.
В 1/4 финала Сачко и Матушевский обыграли француза Эвана Фернесса и британца Райана Пенистона.
Виталий Сачко/Петр Матушевский - Эван Фернесс/Райан Пенистон 6:4, 6:1
Матч длился ровно 1 час. За это время украино-польский дуэт допустил четырех двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейкпоинтов.
В полуфинале Сачко и Матушевский встретятся с австрийцами Александром Эрлером и Лукасом Мидлером.
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