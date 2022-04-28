Сачко пробился в полуфинал парного турнира в Чехии

Украинский теннисист Виталий Сачко в парном турнире, проходящем в Чехии с Петром Матушевским из Польши вышел в полуфинал.

В 1/4 финала Сачко и Матушевский обыграли француза Эвана Фернесса и британца Райана Пенистона.

Виталий Сачко/Петр Матушевский - Эван Фернесс/Райан Пенистон 6:4, 6:1

Матч длился ровно 1 час. За это время украино-польский дуэт допустил четырех двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейкпоинтов.

В полуфинале Сачко и Матушевский встретятся с австрийцами Александром Эрлером и Лукасом Мидлером.