Людмила Киченок вышла во второй раунд парного турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге парного разряда Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла четвертую сеяную пару Алекса Гуарачи (Чили) / Андрея Клепач (Словения).

Мадрид. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Алекса Гуарачи / Андрея Клепач – 7:5, 1:6, 10-3

В следующем матче украинка и латвийка сыграют с победителями пары Питер/Циммерман – Мелихар/Перес.