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Людмила Киченок вышла во второй раунд парного турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге парного разряда Людмила в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла четвертую сеяную пару Алекса Гуарачи (Чили) / Андрея Клепач (Словения).
Мадрид. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Алекса Гуарачи / Андрея Клепач – 7:5, 1:6, 10-3
В следующем матче украинка и латвийка сыграют с победителями пары Питер/Циммерман – Мелихар/Перес.
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