Мадрид. Марта Костюк успешно стартовала на турнире

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк без проблем вышла в следующий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге наша соотечественница разобралась с одной из лучших тинейджерок мира Кларой Таусон, представляющей Данию.

Стоит отметить, что эта встреча была первой между этими тенниистками.

Во втором круге Костюк сыграет с победительницей матча Эмма Радукану – Тереза Мартынцева.

Мадрид. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2