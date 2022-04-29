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Мадрид. Марта Костюк успешно стартовала на турнире

Теннис
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Украинка показала характер на корте

Мадрид. Марта Костюк успешно стартовала на турнире

Фото: VOI

Новина українською

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк без проблем вышла в следующий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге наша соотечественница разобралась с одной из лучших тинейджерок мира Кларой Таусон, представляющей Данию.

Стоит отметить, что эта встреча была первой между этими тенниистками.

Во втором круге Костюк сыграет с победительницей матча Эмма Радукану – Тереза Мартынцева.

Мадрид. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2

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В статье: Марта Костюк
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