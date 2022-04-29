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Мадрид. Марта Костюк успешно стартовала на турнире
Украинка показала характер на корте
Фото: VOI
29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк без проблем вышла в следующий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге наша соотечественница разобралась с одной из лучших тинейджерок мира Кларой Таусон, представляющей Данию.
Стоит отметить, что эта встреча была первой между этими тенниистками.
Во втором круге Костюк сыграет с победительницей матча Эмма Радукану – Тереза Мартынцева.
Мадрид. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2
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