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Мадрид. Надежда Киченок не сумела выйти во второй круг соревнований

Теннис
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Украинка покидает турнир

Мадрид. Надежда Киченок не сумела выйти во второй круг соревнований

Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок уступила на старте грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге наша теннисистка в дуэте с Екатериной Горгодзе проиграла тандему Хань Синьюнь(Китай)/Александра Панова.

Мадрид. Первый круг. Парный разряд
Надежда Киченок / Екатерина Горгодзе – Хань Синьюнь / Александра Панова – 4:6, 6:4, 9-11

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В статье: Надежда Киченок
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