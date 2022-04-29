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Мадрид. Надежда Киченок не сумела выйти во второй круг соревнований
Украинка покидает турнир
Украинская теннисистка Надежда Киченок уступила на старте грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге наша теннисистка в дуэте с Екатериной Горгодзе проиграла тандему Хань Синьюнь(Китай)/Александра Панова.
Мадрид. Первый круг. Парный разряд
Надежда Киченок / Екатерина Горгодзе – Хань Синьюнь / Александра Панова – 4:6, 6:4, 9-11
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