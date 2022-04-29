Леся Цуренко: Со мной нет никаких проблем в сборной

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о проблемах, которые возник в сборной Украины.

"У нас очень классные девушки, никто не заслуживает такого отношения. Меня очень удивило интервью Евгения Зукина (вице-президент федерации тенниса), который заявил, что не только всех девушек звали, но и о том, что легко быть патриотом у Instagram. Я бы вообще хотела, чтобы он объяснил мне лично, например, что он имеет в виду. Я просто не понимаю, зачем это делать".

"Даже если внутри команды есть какие-нибудь проблемы или небольшие конфликты, зачем их выносить на публику? Могу кратко сказать, что действительно уже несколько лет меня не приглашают в сборную. Насколько я знаю, что отношение ко мне всегда было хорошим, Евгений тоже говорил, что со мной нет никаких проблем", – сказала Цуренко.