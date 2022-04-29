  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Леся Цуренко: Со мной нет никаких проблем в сборной
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леся Цуренко: Со мной нет никаких проблем в сборной

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка рассказала, что происходит внутри коллектива

Леся Цуренко: Со мной нет никаких проблем в сборной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о проблемах, которые возник в сборной Украины.

"У нас очень классные девушки, никто не заслуживает такого отношения. Меня очень удивило интервью Евгения Зукина (вице-президент федерации тенниса), который заявил, что не только всех девушек звали, но и о том, что легко быть патриотом у Instagram. Я бы вообще хотела, чтобы он объяснил мне лично, например, что он имеет в виду. Я просто не понимаю, зачем это делать".

"Даже если внутри команды есть какие-нибудь проблемы или небольшие конфликты, зачем их выносить на публику? Могу кратко сказать, что действительно уже несколько лет меня не приглашают в сборную. Насколько я знаю, что отношение ко мне всегда было хорошим, Евгений тоже говорил, что со мной нет никаких проблем", – сказала Цуренко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде