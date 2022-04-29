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Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open-2017

Теннис
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Теннисистка совершила невозможное

Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open-2017

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина в первом раунде престижного грунтового турнира WTA в Мадриде обыграл знаменитую американку Слоан Стивенс. Украинской теннисистке понадобилось два сети.

Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время Калинина подала 1 подачу навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейков.

1-й раунд

Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 5:7, 4:6

Во втором раунде Калинина сыграет с седьмой сеяной испанкой Гарбиньо Мугурусой.

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В статье: Слоан Стивенс Ангелина Калинина
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