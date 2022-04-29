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Суд вынес приговор Борису Беккеру

Теннис
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Теннисист обвинялся в уклонении от уплаты налогов

Суд вынес приговор Борису Беккеру

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Британский суд приговорил немецкого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 годам лишения свободы.

Напомним, что в 2017 году Беккер был признан банкротом. Пять лет тому назад он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила около £3 млн.

Сначала утверждалось, что теннисист якобы скрыл €1,13 млн от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes. Согласно следствию, Беккер не задекларировал некоторую собственность в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также утаил банковский кредит в размере €825 тыс. сам немец все обвинения отрицал.

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В статье: Борис Беккер
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