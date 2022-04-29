Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмма Радукану пробилась во второй круг Мастерса в Мадриде
Во втором сете теннисистка просто уничтожила соперницу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде.
Эмма Радукану - Тереза Мартинцова 7:6 (7:3), 6:0
Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Радукану две подачи навылет и три двойные ошибки. Британка использовала все три брейк-пойнта из трёх (процент реализации составил 100%). Мартинцова выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).
Во втором круге грунтового турнира в Мадриде Эмма Радукану сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Популярное сейчас
- Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142
- Определился первый спарринг-партнер сборной Украины перед отбором ЧМ
- Подоляк: Боевые действия однозначно перенесутся на территорию рф
- Эшли Барти рассказала, почему решила завершить карьеру
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО