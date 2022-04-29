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Эмма Радукану пробилась во второй круг Мастерса в Мадриде

Теннис
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Во втором сете теннисистка просто уничтожила соперницу

Эмма Радукану пробилась во второй круг Мастерса в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде.

Эмма Радукану - Тереза Мартинцова 7:6 (7:3), 6:0

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Радукану две подачи навылет и три двойные ошибки. Британка использовала все три брейк-пойнта из трёх (процент реализации составил 100%). Мартинцова выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).

Во втором круге грунтового турнира в Мадриде Эмма Радукану сыграет с украинкой Мартой Костюк.

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В статье: Тереза Мартинцова Эмма Радукану
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