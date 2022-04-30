Украинская теннисистка опубликовала письмо-обращение к мировому спортивному сообществу

Украинская теннисистка Катарина Завацкая на своей официальной странице в Instagram опубликовала обращение к мировому спортивному сообществу по поводу войны, которую россия развязала против Украины.

"Сейчас страдает украинский народ, защищая нашу территорию, несмотря на полное разрушение инфраструктуры, физическое уничтожение мирного населения, изнасилование женщин и детей, экономические потери... Украина также страдает постоянной угрозой применения россией ядерного оружия! Попытайтесь понять. Украина защищает всю Европу, возможно, весь мир.

Вы, наверное, спросите: "Как именно Украина защищает Европу, мир?" Ответ прост:

Украина может просто сдаться и делать все, что захочет россия. Представьте, что это сделала...

Еще одним объектом агрессивной политики России может быть другая территория, например, Россия хочет аннексировать территорию Германии, Франции, других стран Европы или Азии.

Вы скажете: "Это невозможно!" К сожалению, Россия придумает причины и мотивы, чтобы сделать это возможным!!! Поэтому эту войну нельзя сравнивать ни с какой другой, это прямая угроза миру. И еще хочу добавить. По моему мнению, политика сейчас очень сильно связана со спортом, потому что при такой агрессивной политике, как в России, спорта может просто не быть нигде.

Ранее я соглашалась с Симоной Халеп, Онс Джабер, WTA и многими другими представителями теннисного сообщества в том, что политика и спорт – разные вещи, и их не следует путать. Однако на самом деле все по-другому.

Наша задача сегодня – мотивировать россиян на прекращение агрессивной политики своего государства.

Я считаю, что нет плохих наций, есть плохие люди, и говорить, что ВСЕ россияне плохие, это ошибка, но они могут изменить политику своей страны: своими силами, словами, своей гражданской позицией!

Почему мы (украинцы) поддерживаем все действия, в том числе решение Уимблдона о санкциях против России? Только потому, что мы стремимся положить конец этой бессмысленной и жестокой войне всеми возможными способами. Мы можем сделать это вместе! русские – вы можете остановить это, зачем вы обрекаете себя жить в стране с такой агрессивной политикой!" – написала она.