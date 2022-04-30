Костюк рассказала о плане на матч с Радукану

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №60) рассказала об ожиданиях от матча против британки Эммы Радукану (WTA №11) во втором круге турнира в Мадриде. Ее слова цитирует БТУ:

"В Румынии в прошлом году у нас был очень быстрый матч. У Радукану взрывной стиль игры, она бьет очень сильно. Она все еще новичок в туре. Она даже еще не успела сыграть на всех имеющихся у нас турнирах.

Иногда я не знаю, чего от нее ожидать, потому какой матч она может провести очень хорошо, а какой - не так хорошо. Я всегда должна быть готова ко всему. Мне нельзя ни недооценивать, ни переоценивать ее. Думаю, что в будущем мы будем много раз играть друг с другом.

В любом случае, это будет интересный матч. Я смотрела ее игру на грунте. Мне кажется, что она не сильно изменяет свой стиль в зависимости от покрытия.

И, как я поняла по ее результатам и по ее интервью, грунт – это худшее покрытие для нее, а для меня – лучшее, потому что я выросла на грунте.

У меня много мотивации не только потому, что я снова играю с кем-то из сверстников. Я не фокусируюсь на возрасте, а думаю только о матче. В любом случае, я сделаю все возможное, чтобы выиграть. Надеюсь, что победа будет за мной" – сказала она.