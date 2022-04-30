Радукану рассказала об ожиданиях от матча с Костюк

Британская теннисистка Эмма Радукана (WTA №11) поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Мадриде против украинки Марты Костюк (WTA №60).

"Каждый раз, когда играешь впервые на турнире, это совершенно новый опыт. Это был незнакомый корт для меня, я не тренировалась на нем, поэтому просто пыталась адаптироваться ко всем условиям. Мартинцова со старта играла очень здорово. Я точно чувствовала, что мне нужно цепляться, потому что свой лучший теннис я не показывала в начале матча. Так что я горжусь тем, как я смогла выжать максимум исходя из ситуации, и в конце концов довести игру до победы в двух сетах.

Когда мы играли в юниорах, Костюк всегда была фавориткой в ​​наших матчах. Ее всегда считали сильнее. Было довольно забавно. В прошлогоднем нашем матче получилось так, что Костюк играла очень хорошо, а я, наоборот, не суть важно. Думаю, что наше противостояние на корте будет интересным" – сказала она.