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Радукану рассказала об ожиданиях от матча с Костюк
Будет хорошая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукана (WTA №11) поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Мадриде против украинки Марты Костюк (WTA №60).
"Каждый раз, когда играешь впервые на турнире, это совершенно новый опыт. Это был незнакомый корт для меня, я не тренировалась на нем, поэтому просто пыталась адаптироваться ко всем условиям. Мартинцова со старта играла очень здорово. Я точно чувствовала, что мне нужно цепляться, потому что свой лучший теннис я не показывала в начале матча. Так что я горжусь тем, как я смогла выжать максимум исходя из ситуации, и в конце концов довести игру до победы в двух сетах.
Когда мы играли в юниорах, Костюк всегда была фавориткой в наших матчах. Ее всегда считали сильнее. Было довольно забавно. В прошлогоднем нашем матче получилось так, что Костюк играла очень хорошо, а я, наоборот, не суть важно. Думаю, что наше противостояние на корте будет интересным" – сказала она.
Напомним, что ранее Костюк
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