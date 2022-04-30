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ITF. Завацкая выиграла первый парный титул в карьере
В финале обыграла россиянку
Фото: tennisnet
Загреб (ITF), украинская теннисистка Катарина Завацкая в паре с чешкой Анастасией Децюк обыграла в финальном матче россиянку Ирину Хромачеву и северомакедонку Лину Джерческу.
Это первый парный титул в профессиональной карьере украинки. Ранее она лишь однажды выходила в финал парного турнира, в Андрезье-Бутеон, однако проиграла.
Грунт.
Катарина Завацкая (Украина), Анастасия Децюк (Чехия) – Ирина Хромачева (Россия), Лина Джерческу (Северная Македония)
6:4|6(5):7|11:9
Призовой фонд турнира составил 60 тысяч долларов.
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