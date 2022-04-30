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ITF. Украинец Белинский впервые в карьере добрался до финала турнира
Победа уже во втором полуфинале в карьере
Фото: Meta.UA
Сплит (ITF), украинский теннисист Вячеслав Белинский победил в полуфинале турнира в Хорватии боснийца Алдина Шеткича. Для украинца это всего лишь второй выход в полуфинальную стадию соревнования в карьере.
В финале турнира Белинский, 1008 ракетка мира, сыграет против немца Рудольфа Моллекера, 463 ракетки мира.
Вячеслав Белинский (Украина) – Алдин Шеткич (Босния и Герцеговина)
6:2|7:6
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