ITF. Украинец Белинский впервые в карьере добрался до финала турнира

Сплит (ITF), украинский теннисист Вячеслав Белинский победил в полуфинале турнира в Хорватии боснийца Алдина Шеткича. Для украинца это всего лишь второй выход в полуфинальную стадию соревнования в карьере.

В финале турнира Белинский, 1008 ракетка мира, сыграет против немца Рудольфа Моллекера, 463 ракетки мира.

Вячеслав Белинский (Украина) – Алдин Шеткич (Босния и Герцеговина)

6:2|7:6