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ITF. Украинец Белинский впервые в карьере добрался до финала турнира

Теннис
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Победа уже во втором полуфинале в карьере

ITF. Украинец Белинский впервые в карьере добрался до финала турнира

Фото: Meta.UA

UA-Футбол
Новина українською

Сплит (ITF), украинский теннисист Вячеслав Белинский победил в полуфинале турнира в Хорватии боснийца Алдина Шеткича. Для украинца это всего лишь второй выход в полуфинальную стадию соревнования в карьере.

В финале турнира Белинский, 1008 ракетка мира, сыграет против немца Рудольфа Моллекера, 463 ракетки мира.

Вячеслав Белинский (Украина) – Алдин Шеткич (Босния и Герцеговина)

6:2|7:6

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В статье: теннис Вячеслав Белинский
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