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ITF. Украинец Ваншельбойм выиграл первый парный титул в этом сезоне
Он же четвертый в карьере
Фото: Главком
Шымкент (ITF), украинский теннисист Эрик Ваншельбойм в паре с узбекистанцем Сергеем Фоминым обыграл в финале турнира беларуса Эрика Арутюняна и грузина Сабу Пурцеладзе. До этого были обыграны россияне Ян Бондаревский и Матвей Минин, казахстанцы Арсланбек Аиткулов и Тимур Мауленов, и итальянцы Андреа Гола и Лоренцо Роттоли.
Это первая победа Эрика в парном соревновании в этом сезоне. Также победа в этом парном турнире стала уже четвертой в карьере украинца.
Эрик Ваншельбойм (Украина), Сергей Фомин (Узбекистан) – Эрик Арутюнян (Беларусь), Саба Пурцеладзе (Грузия)
6:3|6:4
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