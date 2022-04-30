ITF. Украинец Ваншельбойм выиграл первый парный титул в этом сезоне

Шымкент (ITF), украинский теннисист Эрик Ваншельбойм в паре с узбекистанцем Сергеем Фоминым обыграл в финале турнира беларуса Эрика Арутюняна и грузина Сабу Пурцеладзе. До этого были обыграны россияне Ян Бондаревский и Матвей Минин, казахстанцы Арсланбек Аиткулов и Тимур Мауленов, и итальянцы Андреа Гола и Лоренцо Роттоли.

Это первая победа Эрика в парном соревновании в этом сезоне. Также победа в этом парном турнире стала уже четвертой в карьере украинца.

Эрик Ваншельбойм (Украина), Сергей Фомин (Узбекистан) – Эрик Арутюнян (Беларусь), Саба Пурцеладзе (Грузия)

6:3|6:4