WTA. Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде

Мадрид (WTA), украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира WTA 1000 чешке Марии Боузковой. Это второе выступление Даяны на соревновании в Мадриде в карьере, в 2019 году она уже вылетала оттуда в первом круге.

Чуть более двух лет назад Ястремская входила в топ-30 теннисисток мира. Сейчас же Даяна Ястремская является 92 ракеткой мира, Боузкова – 77. В следующем круге Мари сыграет с Екатериной Александровой.

Грунт.

Даяна Ястремская (Украина) – Мари Боузкова (Чехия)

6:3|6:7|1:6