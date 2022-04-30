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WTA. Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде

Теннис
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Украинка уступила 77 ракетке мира

WTA. Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Мадрид (WTA), украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира WTA 1000 чешке Марии Боузковой. Это второе выступление Даяны на соревновании в Мадриде в карьере, в 2019 году она уже вылетала оттуда в первом круге.

Чуть более двух лет назад Ястремская входила в топ-30 теннисисток мира. Сейчас же Даяна Ястремская является 92 ракеткой мира, Боузкова – 77. В следующем круге Мари сыграет с Екатериной Александровой.

Грунт.

Даяна Ястремская (Украина) – Мари Боузкова (Чехия)

6:3|6:7|1:6

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В статье: теннис Даяна Ястремская Мари Боузкова
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