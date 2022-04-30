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WTA. Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде
Украинка уступила 77 ракетке мира
Фото: Getty Images
Мадрид (WTA), украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира WTA 1000 чешке Марии Боузковой. Это второе выступление Даяны на соревновании в Мадриде в карьере, в 2019 году она уже вылетала оттуда в первом круге.
Чуть более двух лет назад Ястремская входила в топ-30 теннисисток мира. Сейчас же Даяна Ястремская является 92 ракеткой мира, Боузкова – 77. В следующем круге Мари сыграет с Екатериной Александровой.
Грунт.
Даяна Ястремская (Украина) – Мари Боузкова (Чехия)
6:3|6:7|1:6
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