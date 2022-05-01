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Известная американская теннисистка не сыграет на Ролан Гаррос
Нужно длительное восстановление
Американская теннисистка, экс-четвертая ракетка мира София Кенин не сыграет на открытом чемпионате Франции – Ролан Гаррос. Спортсменка должна была заявиться по "защищенному" рейтингу, но отказалась от участия в соревнованиях.
Кенин не играет на турнирах с начала марта и проиграла в шести последних матчах. С турнира в Майами американка снялась из-за травмы голеностопа.
Напомним, что открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня.
Дайана Ястремская
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