Рафаэль Надаль посетил матч Реал – Эспаньол. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль посетил футбольный матч между командами "Реал Мадрид" и "Эспаньол". Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинская теннисистка Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде.