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Рафаэль Надаль посетил матч Реал – Эспаньол. Фото
Теннисист любит ходить на футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль посетил футбольный матч между командами "Реал Мадрид" и "Эспаньол". Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинская теннисистка Ястремская
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