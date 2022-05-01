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Рафаэль Надаль посетил матч Реал – Эспаньол. Фото

Теннис
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Теннисист любит ходить на футбол

Рафаэль Надаль посетил матч Реал – Эспаньол. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль посетил футбольный матч между командами "Реал Мадрид" и "Эспаньол". Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Рафаэль Надаль посетил матч Реал – Эспаньол. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинская теннисистка Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде.

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