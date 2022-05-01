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Две украинки сегодня сыграют матчи второго круга турнира в Мадриде

Теннис
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Две украинки сегодня сыграют матчи второго круга турнира в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 мая, матчи второго круга грунтового турнира в Мадриде сыграют две представительницы Украины.

Так, не раньше 13:30 по киевскому времени свой поединок сыграет Ангелина Калинина (WTA №37). Ей будет противостоять опытная испанка, девятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Отметим, что украинка впервые играет на этом турнире, в то время как ее соперница уже 9 раз участвует на соревнованиях.

Не ранее 17:30 на местный корт выйдет Марта Костюк (WTA №60) сыграет против британки Эммы Радукану (WTA №11). Для нашей спортсменки это четвертое выступление в Мадриде, в то время как британка впервые здесь играет.

Напомним, что известная американская теннисистка не сыграет Ролан Гаррос.

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В статье: Марта Костюк Ангелина Калинина
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