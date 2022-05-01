Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две украинки сегодня сыграют матчи второго круга турнира в Мадриде
Будем болеть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 мая, матчи второго круга грунтового турнира в Мадриде сыграют две представительницы Украины.
Так, не раньше 13:30 по киевскому времени свой поединок сыграет Ангелина Калинина (WTA №37). Ей будет противостоять опытная испанка, девятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Отметим, что украинка впервые играет на этом турнире, в то время как ее соперница уже 9 раз участвует на соревнованиях.
Не ранее 17:30 на местный корт выйдет Марта Костюк (WTA №60) сыграет против британки Эммы Радукану (WTA №11). Для нашей спортсменки это четвертое выступление в Мадриде, в то время как британка впервые здесь играет.
Напомним, что известная американская
Популярное сейчас
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Россия готовится к длительной оккупации Херсона
- Генштаб: Сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории республики беларусь
- Эшли Барти рассказала, почему решила завершить карьеру
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО