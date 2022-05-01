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ITF. Украинец Приходько побеждает на турнире в Анталии

Теннис
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Поздравляем с победой

ITF. Украинец Приходько побеждает на турнире в Анталии

UA-Футбол
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Украинский теннисист Олег Приходько победил на турнире ITF M15 в Анталии в одиночном и парном разрядах.

В финале индивидуалки он обыиграл испанца Пабло Ламаса Руиса. Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашего соотечественника. Украинец выиграл второй одиночный титул в карьере и первый в этом году.

Ранее Приходько вместе с молдаванином Ильей Сницарем в финале парного турнира победили чехов Иржи Барната/Филипа Дуду. Счет матча 2-0 (6-3; 6-3).

Напомним, ранее украинец Ваншельбойм победил в финале турнира в Шикменте.

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