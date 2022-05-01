Калинина сенсационно уничтожила Мугурусу во втором круге Мадрида

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №37) победила в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания). В поединке за право сыграть в 1/8 финала наша спортсменка одолела местную теннисистку Гарбинье Мугурусу (WTA №9).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 5 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 6 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У ее соперницы 1 эйс, 5 выигранных очков подряд, 0 из 6 использованных брейков и 1 двойная ошибка.