Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина сенсационно уничтожила Мугурусу во втором круге Мадрида
Блестящая победа украинки
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №37) победила в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания). В поединке за право сыграть в 1/8 финала наша спортсменка одолела местную теннисистку Гарбинье Мугурусу (WTA №9).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 5 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 6 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У ее соперницы 1 эйс, 5 выигранных очков подряд, 0 из 6 использованных брейков и 1 двойная ошибка.
В матче 1/8 финала Калинина сыграет против победительницы матча Радукану/Костюк. Напомним, что этот поединок стартует сегодня, не раньше 17.30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Ракицкий получит золотую медаль за победу в текущем сезоне РПЛ
- Теперь считаем и крылатые ракеты. Генштаб обновил данные по потерям россии в войне с Украиной
- Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля
- Эшли Барти рассказала, почему решила завершить карьеру
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям