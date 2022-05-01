  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Калинина сенсационно уничтожила Мугурусу во втором круге Мадрида
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калинина сенсационно уничтожила Мугурусу во втором круге Мадрида

Теннис
(1 голосов)

Блестящая победа украинки

Калинина сенсационно уничтожила Мугурусу во втором круге Мадрида

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №37) победила в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания). В поединке за право сыграть в 1/8 финала наша спортсменка одолела местную теннисистку Гарбинье Мугурусу (WTA №9).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 5 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 6 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У ее соперницы 1 эйс, 5 выигранных очков подряд, 0 из 6 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

В матче 1/8 финала Калинина сыграет против победительницы матча Радукану/Костюк. Напомним, что этот поединок стартует сегодня, не раньше 17.30 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина Гарбинье Мугуруса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде