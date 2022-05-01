  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ITF. Украинец Белинский выиграл первый турнир в карьере
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ITF. Украинец Белинский выиграл первый турнир в карьере

Теннис
(2 голосов)

Первый выход в финал – первый трофей

ITF. Украинец Белинский выиграл первый турнир в карьере

Фото: Теннисный Портал Украины

UA-Футбол
Новина українською

Сплит (ITF), Вячеслав Белинский, украинский теннисист с рейтингом АТР 1008, обыграл в финале турнира в Хорватии немца Рудольфа Моллекера, занимающего 463 строчку в рейтинге АТР.

Для Белинского это был первый выход в финальную стадию турнира, ранее он лишь однажды выходил в полуфинал. У Моллекера же есть победа в турнире ATP Challenger Tour в 2018 году.

Грунт.

Вячеслав Белинский (Украина) – Рудольф Моллекер (Германия)

6:2|6:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Вячеслав Белинский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде