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ITF. Украинец Белинский выиграл первый турнир в карьере
Первый выход в финал – первый трофей
Фото: Теннисный Портал Украины
Сплит (ITF), Вячеслав Белинский, украинский теннисист с рейтингом АТР 1008, обыграл в финале турнира в Хорватии немца Рудольфа Моллекера, занимающего 463 строчку в рейтинге АТР.
Для Белинского это был первый выход в финальную стадию турнира, ранее он лишь однажды выходил в полуфинал. У Моллекера же есть победа в турнире ATP Challenger Tour в 2018 году.
Грунт.
Вячеслав Белинский (Украина) – Рудольф Моллекер (Германия)
6:2|6:3
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