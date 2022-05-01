ITF. Украинец Белинский выиграл первый турнир в карьере

Сплит (ITF), Вячеслав Белинский, украинский теннисист с рейтингом АТР 1008, обыграл в финале турнира в Хорватии немца Рудольфа Моллекера, занимающего 463 строчку в рейтинге АТР.

Для Белинского это был первый выход в финальную стадию турнира, ранее он лишь однажды выходил в полуфинал. У Моллекера же есть победа в турнире ATP Challenger Tour в 2018 году.

Грунт.

Вячеслав Белинский (Украина) – Рудольф Моллекер (Германия)

6:2|6:3